Over 100 athletes representing the Grande Prairie area ready to roll as the 2020 Alberta Winter Games get set to kick off in Airdrie on Friday.

The athletes, all aged 11-17 and represent Zone 8, will compete in a variety of sports at the biennial provincial games. Athletes representing Northwestern Alberta took home a haul of 32 medals from the 2018 edition of the event.

The games will run from February 14th-17th in Airdrie, Alberta.

Below is a full list of athletes representing the Grande Prairie area, including Sexsmith, Beaverlodge, Wembley, Clairmont and the City of Grande Prairie.

Archery

Dylan Ayre

Danica Lefebvre

Austin Dougherty

Artistic Swimming

Sera Allen

Jordyn Cote

Makena Fedorick

Leandra Montes

Artistic Gynmastics

Mikaela Lewis

Samantha Ladwig

Chloe Hedges

Melanie Curtis

Paisley Burwash

Alex Butcha

Aidan Bouck

Chaney Tidd

Mackenzie Rigler

Kaishun Wang

Sara Zack

Badminton

Mattaya Lauck

Kai Li Zhang

Kevin Zhang

Biathlon

Nelson Jameson

Connor Mclaughlin

Scott Maloney

Cross Country Skiing

Aiden Armstrong

William Armstrong

Corwin Briere

Kaitlynn Briere

Signey Fehr

Sara Martin

Ella Pruden

Amy Redmond

Johanna Redmond

Mika Richter

Liam Tinworth

Curling (Female)

Brylee Girard

Curling (Male)

Dereck Mok

Noah Mok

Riley Mullin

Hayden Phillips

Jaxon Hiebert

Robert Nelson

Logan Skarberg

Kayne Young

Otis Young

Fencing

Cayden Kohlsmith

Becky Mckay

Hailey Mckay

Evan Senger

Stefan Zelko

Figure Skating

Sadie Finnebraaten

Averie Villiger

Rochelle Beekman

Abigail Benjamin

Julianne Howse

Kyra Sauve

Kayla Welygan

Futsal(Female)

Livvy Blundell

Addison Cheveldave

Autumn Hitchcock

Catherine Hollingworth

Reece Hollingworth

Amery Lalonde

Saimaa Rawlyk

Kali Scheck

Futsal(Male)

Daen Andersen

Thomas Phibbs

Alex Pravitz

Nikolas Ramirez

Finnley Sewell

Jake Shewfelt

Kingston Stover

Seth Welsh

Charlie White

Ivan Danielewicz

Hockey (Female)

Kamryn Aebly

Tarryn Hemmingway

Victoria Willsey

Rylee McLeod

Hockey (Male)

Shea Fitzgerald

Max Fogle

Benjamin Radke

Mason Stirrett

Kyle Weegar

Hudson Perry

Judo

Sydney Kinderwater

Mattea Seitz

Nikita Tsyruk

Speed Skating

Hayden Gjerlaug

Nicholas Kadyk

Volleyball(Female)

Jessica Wiebe

Daci Jones

Miranda Cowger

Lily Hamilton

Samantha Langdon

Emma Noskey

Erin Noskey

Megan Patterson

Kayla Polacik

Evangeline Zeyha

Volleyball(Male)

Lucas Duncan

Keynen Fedorowicz

Cole Larsen

Cadence Macaraeg

Dylan Martineau

Austin Sauder

Billy Thiemann

Cole Thiemann

David Villiger

René Villiger

Wrestling

Fielder Bishop

Madison Cardinal

Omayja Cardinal

Shelby Creelman

Kassandra Eriksson

Jayden Flack

Jessica Jaspers-Fayer

Zachary Jickling

Adam Link

Kinley Link

Roman Scriba

Ian Simms

Darien Smith

Corey Spencer

Liam Sweeney

Emery Wilson